Минюст лишил должности все руководство Лукьяновского СИЗО

Отмечается, что пока не называют имя нового руководителя, однако его представят общественности 17 августа.

Вместе с тем неизвестно, было ли предыдущее руководство уволено, или ушло в отставку по собственному желанию.

Также Маслак добавил, что руководство СИЗО будет нести ответственность в соответствии с законодательством, если подтвердится факт, что оно владело информацией о передаче запрещенных предметов.

Так, если будет установлено, что предыдущее руководство владело конфиденциальной информацией, избежать ответственности не удастся, даже после увольнения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском следственном изоляторе произошло сильное возгорание. Во дворе был виден открытый огонь, слышались взрывы шифера. Как отмечается, горело одно из зданий следственного изолятора на улице Дегтяревской, 13.