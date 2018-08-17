08:26 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минюст лишил должности все руководство Лукьяновского СИЗО

Накануне в Лукьяновском следственном изоляторе было полностью изменено руководство. Об этом сообщил секретарь заместителя министра юстиции Украины Юрий Маслак.

Минюст лишил должности все руководство Лукьяновского СИЗО

Отмечается, что пока не называют имя нового руководителя, однако его представят общественности 17 августа.

Вместе с тем неизвестно, было ли предыдущее руководство уволено, или ушло в отставку по собственному желанию.

Также Маслак добавил, что руководство СИЗО будет нести ответственность в соответствии с законодательством, если подтвердится факт, что оно владело информацией о передаче запрещенных предметов.

Так, если будет установлено, что предыдущее руководство владело конфиденциальной информацией, избежать ответственности не удастся, даже после увольнения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в киевском следственном изоляторе произошло сильное возгорание. Во дворе был виден открытый огонь, слышались взрывы шифера. Как отмечается, горело одно из зданий следственного изолятора на улице Дегтяревской, 13.


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