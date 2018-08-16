21:15 16.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура просит суд взыскать с Януковича 99 тысяч гривен судебных расходов

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым завершили выступление в судебных дебатах в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Прокуратура просит суд взыскать с Януковича 99 тысяч гривен судебных расходов

В четверг, 16 августа, они попросили суд вынести приговор в виде 15 лет лишения свободы. Их выступление сопровождалось заявлениями и выкриками адвокатов, которые постоянно перебивали прокуроров и требовали рассмотреть ходатайство об отводе всего состава суда.

Вместе с тем в тексте дебатов, обнародованном пресс-секретарем генерального прокурора Ларисой Сарган на своей странице в Facebook, прокуратура просит суд взыскать с Януковича 99 тысяч гривен судебных расходов.

Напомним, Януковичу инкриминируются статьи Государственная измена, Пособничество в ведении агрессивной войны и Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд города Киева в четверг утром, 16 августа, начал заседание по делу о осударственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сегодня на заседании начались судебные дебаты. Вместе с тем в суде уже с утра произошла потасовка между адвокатом Виктором Сердюком и представителями полиции.


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