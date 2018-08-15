За неделю в Украине зафиксировано 771 случай заболевания корью

Отмечается, что с этого количества людей вспышка зафиксирована у 327 взрослых и 444 ребенка. С начала года корью заболели 28 889 человек – 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.

Больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Киевской и Тернопольской областях.

Также в ведомстве отметили, что с начала года в связи с осложнениями от кори умерли 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

В Минздраве добавили, что корь – опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к летальному исходу. Пациенты, не получившие профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола. Министерство здравоохранения республики подтвердило летальные случаи после вспышки лихорадки Эбола.