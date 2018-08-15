15:20 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области были ликвидированы два пожара на торфяниках

Накануне 14 августа в Житомирской области были зафиксирован пожар в двух очагах торфа. Ликвидировать возгорание удалось за сутки, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Житомирской области были ликвидированы два пожара на торфяниках

Днем ранее службы патрулирования прилегающей к торфополям территории увидели задымление в селе Радовель и на трассе Киев-Ковель. Как выяснилось очагом возгорания стало тление торфа в двух отдельных ячейках.

В урочище "Султанка" Олевского района тлело 0,05 га торфополя, а в урочище "Цон"- 0,1 га. В обоих случаях залежи торфа горели глубиной до 1 метра.

Стоит отметить, что на месте происшествия спасатели вручную обкопали места горения и развернули полукилометровые магистральные линии для подачи воды.

В данное время окончательные причины пожаров устанавливаются специалистами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле поселка Веселое Веселовского района Запорожской области произошел пожар. Тут загорелась пшеница на корню, принадлежащая трем владельцам. До приезда спасателей огонь уничтожил 94 гектаров посевов.


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