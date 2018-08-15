12:17 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пользователи Facebook пожаловались на работу соцсети

Сегодня 15 августа, абоненты социальной сети Fecebook во всем мире пожаловались на перебои в работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Пользователи Facebook пожаловались на работу соцсети

Так, с сегодняшнего утра пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу, авторизироваться, а также отправлять или получать сообщения.

Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, на Кубе, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, на юго-востоке Канады, в Австралии, Вьетнаме, Лаосе, Японии, Пакистане, Индии, Казахстане, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии.

В Украине на подобные проблемы жалуются жители Киева, Харькова, Луцка, Запорожья.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пользователи из разных стран и континентов за последнии сутки столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети. Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты.


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