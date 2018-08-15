Пользователи Facebook пожаловались на работу соцсети

Так, с сегодняшнего утра пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу, авторизироваться, а также отправлять или получать сообщения.

Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, на Кубе, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, на юго-востоке Канады, в Австралии, Вьетнаме, Лаосе, Японии, Пакистане, Индии, Казахстане, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии.

В Украине на подобные проблемы жалуются жители Киева, Харькова, Луцка, Запорожья.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пользователи из разных стран и континентов за последнии сутки столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети. Согласно данным ресурса, около половины пользователей Instagram (49%) не могут войти в свои аккаунты.