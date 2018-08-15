15:37 15.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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МОН продлило вступительную кампанию в техникумы до 1 октября

Министерство образования и науки Украины продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября.

МОН продлило вступительную кампанию в техникумы до 1 октября

До этого периода учебные заведения могут осуществлять дополнительный прием поступающих на региональный и государственный заказ.

Отмечается, что такая мера необходима для обеспечения равного права граждан на получение профессионального образования в соответствии со своими способностями и наклонностями и выполнения учреждениями профобразования регионального и государственного заказа.

В Минобразования напомнили, что зачисление учеников на бюджет осуществляется в пределах лицензированного объема.

Ранее вступительная кампания в учреждения профобразования должна была завершиться до 1 сентября.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания. Документ обнародован на сайте Министерства образования и науки. Как отмечают в министерстве, новая редакция разработана на фундаменте украинской правописной традиции с учетом новейших языковых явлений.


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