МОН продлило вступительную кампанию в техникумы до 1 октября

Министерство образования и науки Украины продлило вступительную кампанию в учреждения профобразования до 1 октября.
До этого периода учебные заведения могут осуществлять дополнительный прием поступающих на региональный и государственный заказ.
Отмечается, что такая мера необходима для обеспечения равного права граждан на получение профессионального образования в соответствии со своими способностями и наклонностями и выполнения учреждениями профобразования регионального и государственного заказа.
В Минобразования напомнили, что зачисление учеников на бюджет осуществляется в пределах лицензированного объема.
Ранее вступительная кампания в учреждения профобразования должна была завершиться до 1 сентября.
Как сообщал "УРА-Информ", Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции украинского правописания. Документ обнародован на сайте Министерства образования и науки. Как отмечают в министерстве, новая редакция разработана на фундаменте украинской правописной традиции с учетом новейших языковых явлений.