Тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, - Ирина Геращенко

Как написала политик в воскресенье, 12 августа, на своей странице в Facebook, она понимает, что все хотят хороших новостей и все надеются на чудо, но такие ситуации дорого обходятся. Она также напомнила, что все мы имеем дело с империей лжи, фейков, пранкеров, годами наработанной практики вброса ложной информации, для распространения которой нередко используют светлых и порядочных людей, чтобы их дискредитировать и посеять сплошное недоверие.

Боремся дальше, друзья. Вместе. Но давайте без паники и без непроверенной информации. Всегда важно думать в первую очередь о родных, им хуже, - подчеркнула она.

Напомним, ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с политзаключенным Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам сотрудники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.