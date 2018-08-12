19:32 12.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации.

Тема заложников и политзаключенных не допускает непроверенной информации, - Ирина Геращенко

Как написала политик в воскресенье, 12 августа, на своей странице в Facebook, она понимает, что все хотят хороших новостей и все надеются на чудо, но такие ситуации дорого обходятся. Она также напомнила, что все мы имеем дело с империей лжи, фейков, пранкеров, годами наработанной практики вброса ложной информации, для распространения которой нередко используют светлых и порядочных людей, чтобы их дискредитировать и посеять сплошное недоверие.

Боремся дальше, друзья. Вместе. Но давайте без паники и без непроверенной информации. Всегда важно думать в первую очередь о родных, им хуже, - подчеркнула она.

Напомним, ночью российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что, по ее данным, самолет с политзаключенным Сенцовым на борту вылетел из Салехарда.

Как сообщал УРА-Информ, украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что ложные сведения о якобы освобождении политзаключенного Олега Сенцова могли предоставить журналистам сотрудники колонии "Белый медведь" в Лабытнанги.


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