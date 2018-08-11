17:22 11.08.2018 | Общество | Новости
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В США суд обязал выплатить садовнику четверть млрд долларов

Агрохимическую компанию Monsanto обязали выплатить около 290 млн долларов американскому садовнику, который смертельно пострадал от продукции компании. 

В США суд обязал выплатить садовнику четверть млрд долларов

Сообщается, что садовник Диуэн Джонсон в качестве удобрения своих растений использовал гербицид Roundup, что стало причиной стремительного развития у него раковой опухоли. 

Примечательно, что изначально садовник в исковой жалобе требовал от Monsanto компенсации в размере около 439 млн долларов. Действительно, дело Диуена стало резонансным, так как ддо него более 800 истцов уже обращались с исками в адрес агрохолдинга.

Пострадавшие уверяют, что глифосат, применяемый для борьбы с сорняками в сельском хозяйстве, может вызывать рак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал провести повторное расследование " дела Кернеса". 


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