В США суд обязал выплатить садовнику четверть млрд долларов

Сообщается, что садовник Диуэн Джонсон в качестве удобрения своих растений использовал гербицид Roundup, что стало причиной стремительного развития у него раковой опухоли.

Примечательно, что изначально садовник в исковой жалобе требовал от Monsanto компенсации в размере около 439 млн долларов. Действительно, дело Диуена стало резонансным, так как ддо него более 800 истцов уже обращались с исками в адрес агрохолдинга.

Пострадавшие уверяют, что глифосат, применяемый для борьбы с сорняками в сельском хозяйстве, может вызывать рак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал провести повторное расследование " дела Кернеса".