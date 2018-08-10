На парад ко Дню Независимости выведут 250 единиц военной техники

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Будут продемонстрированы новые образцы, которые уже поставлены на вооружение в Вооруженные Силы Украины, а также те, которые сейчас проходят государственное испытание. Также будут и образцы техники, поставленных иностранными партнерами», - говорится в сообщении.

Президент напомнил, что сегодня на военном аэродроме в поселке Озерное Житомирской была проведена тренировка перед военным парадом.

Как сообщал "УРА-Информ", Глава украинского государства Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие в ВСУ советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!". Порошенко узаконит армейское приветствие Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак. Согласно его словам, Президент Украины дал задание народным депутатам подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы. Ожидается, что после выхода с каникул народные депутаты примут соответствующий документ.