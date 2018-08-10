12:29 10.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс вне пунктов пропуска въехала колонна грузовиков - ОБСЕ

Сегодня ночью, 10 августа, колонна из шести большегрузных грузовиков въехала на территорию Донбасса из России, минуя пограничные пункты пропуска по грунтовой дороге. 

На Донбасс вне пунктов пропуска въехала колонна грузовиков - ОБСЕ

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

По наблюдениям Миссии, эта колонна остановилась на южной окраине города Хрустальный в 56 км к юго-западу от Луганска.

О том, что нелегальное пересечение границы со стороны РФ явно с негуманитарными конвоями не является единичным случаем, свидетельствует обнаружение второй колонны (восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками), которая по той же грунтовой дороге, под прикрытием темноты двигалась в обратном направлении - в сторону границы с Россией.

Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, потайные перемещения колонн наблюдались в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.


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