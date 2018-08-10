На Донбасс вне пунктов пропуска въехала колонна грузовиков - ОБСЕ

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

По наблюдениям Миссии, эта колонна остановилась на южной окраине города Хрустальный в 56 км к юго-западу от Луганска.

О том, что нелегальное пересечение границы со стороны РФ явно с негуманитарными конвоями не является единичным случаем, свидетельствует обнаружение второй колонны (восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками), которая по той же грунтовой дороге, под прикрытием темноты двигалась в обратном направлении - в сторону границы с Россией.

Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, потайные перемещения колонн наблюдались в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация и ее войска регулярно блокируют работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.