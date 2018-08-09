Апелляционный суд оставил в силе арест Савченко до начала сентября

Таким образом она будет находится под арестом до начала сентября. Вместе с тем суд отменил решение Шевченковского районного суда от 13 июля о продлении ей срока ареста до 10 сентября.

На заседании в четверг, 9 августа, суд частично удовлетворил апелляционные жалобы защиты Савченко. Вместе с тем суд вынес новое определение, которым удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины, согласованное с прокурором Главной военной прокуратуры Украины, о продлении срока содержания под стражей Савченко до 7 сентября.

Суд также отказался удовлетворить ходатайство о взятии Савченко на поруки. При этом после заседания адвокат Константин Глоба заявил, что защита намерена обращаться в официальном порядке в суд за разъяснением.

Но по факту отменено решение суда первой инстанции и фактически избрана та же мера пресечения. Сами основания, почему это было сделано, мы увидим позже, когда будет полный текст, - пояснил он.

Напомним, Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.