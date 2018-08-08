За минувшие сутки боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ

При этом пять раза противник бил из тяжелого вооружения. В результате боевых действий потерь и ранений среди наших военных нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаб ООС, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того, боевики обстреляли из минометов калибром 82-мм украинские позиции у Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным украинской разведки трое боевиков погибло, девять получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 6 августа, боевики 30 раз открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. При этом четыре раза противник бил из тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранены трое украинских военных.