Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

За минувшие сутки, седьмого августа 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Как омечается, на пунктах пропуска сегодня находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 5/50;
"Марьинка" - 0/10;
"Новотроицкое" - 0/30;
"Гнутово" - 20/20.
На данный момент все пункты пропуска работают в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего КПВВ пересекли 40200 человек и 5500 транспортных средств:
"Майорское" - 9470 человек и 1130 транспортных средств;
"Марьинка" - 8120 человек и 1700 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 9260 человек и 1710 транспортных средств;
"Гнутово" - 4480 человек и 1000 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 8920 человек.
Кстати, на КПВВ "Станица Луганская" предотвратили попытку перемещения бытовой техники на общую сумму более 14 000 гривен.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили два миллиона долларов на восстановление Донбасса. Деньги будет распределять Всемирный банк. В связи с этим Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук поприветствовал готовность Евросоюза присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях.