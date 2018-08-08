11:31 08.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

За минувшие сутки, седьмого августа 2018 года, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 40 тыс. человек.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Как омечается, на пунктах пропуска сегодня находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 5/50;

"Марьинка" - 0/10;

"Новотроицкое" - 0/30;

"Гнутово" - 20/20.

На данный момент все пункты пропуска работают в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего КПВВ пересекли  40200 человек и 5500 транспортных средств:

"Майорское" - 9470 человек и 1130 транспортных средств;

"Марьинка" - 8120 человек и 1700 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9260 человек и 1710 транспортных средств;

"Гнутово" - 4480 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8920 человек.

Кстати, на КПВВ "Станица Луганская" предотвратили попытку перемещения бытовой техники на общую сумму более 14 000 гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили два миллиона долларов на восстановление Донбасса. Деньги будет распределять Всемирный банк. В связи с этим Президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук поприветствовал готовность Евросоюза присоединиться к восстановлению освобожденных территорий в Донецкой и Луганской областях.


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