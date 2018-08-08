12:32 08.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200816:Polishuk

Половина Кропивницкого осталась без воды - ВИДЕО

В Кропивницком половина города минимум на три дня осталась без воды.

Половина Кропивницкого осталась без воды - ВИДЕО

Такая ситуация сложилась из-за замены водопровода. Жителей микрорайонов в левобережной части города предупредили, чтобы они запаслись водой, но в жару запасов может надолго не хватить.

Как сообщают журналисты в среду, 8 августа, с места события, местные власти обещают подвозить воду будут цистернами по заранее определенному графику.

Власти также обещают 10 августа закончить работы по замене трубопровода, а если получится, то и еще раньше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 августа весь Киев мог остаться без горячей воды. При этом с началом отопительного сезона жители столицы могут остаться и без тепла. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотнач.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в среду немного снизился В Японии из-за тайфуна отменяют авиарейсы - ФОТО Когда Россия вторглась в Грузию В Закарпатской области неизвестные стреляли в начальника погранзаставы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив