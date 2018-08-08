Половина Кропивницкого осталась без воды - ВИДЕО

Такая ситуация сложилась из-за замены водопровода. Жителей микрорайонов в левобережной части города предупредили, чтобы они запаслись водой, но в жару запасов может надолго не хватить.

Как сообщают журналисты в среду, 8 августа, с места события, местные власти обещают подвозить воду будут цистернами по заранее определенному графику.

Власти также обещают 10 августа закончить работы по замене трубопровода, а если получится, то и еще раньше.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 августа весь Киев мог остаться без горячей воды. При этом с началом отопительного сезона жители столицы могут остаться и без тепла. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотнач.