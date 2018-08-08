Новая дата анонса Xiaomi Mi Mix 3 - 15 сентября

Информация эта была получена из рекламы новинки и, хотя официальным источником это назвать нельзя, есть все основания полагаться на правдивость этих данных.

Несмотря на столь близкую дату анонсирования, по сей день информации о Xiaomi Mi Mix 3 крайне мало. Не до конца ясно, как смартфон будет выглядеть и получит ли выезжающую фронтальную камеру. Пока что мы можем ориентироваться исключительно на эскизы, которые были обнаружены в оболочке MIUI 10, но практически тут же были удалены. А это позволяет предположить, что информация все-таки достоверная. И если верить увиденному, то место расположения фронтальной камеры действительно изменится. Относительно прочих характеристик можно лишь сказать, что новинка будет полностью соответствовать своему статусу флагмана.

Еще одно основание предполагать, что информация, случайно просочившаяся через сеть, соответствует действительности – схожесть изображений с теми живыми фото, что мы видели ранее. Хотя есть и некоторые отличия, например, на эскизах видно дополнительную кнопку на левой грани, которая, вполне вероятно, будет отвечать за вызов голосового помощника.

Еще один факт, который пока так и не нашел подтверждения – наличие двух версий этого смартфона. По слухам, они будут отличаться материалом изготовления корпуса и емкостью аккумулятора, но действительно ли это так, мы сможем узнать только после официального анонса.

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