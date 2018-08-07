Во Львовской области в отеле отравились 16 детей

Все они родом из Хмельницкой области. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, ночью по последним данным в областную инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция поступили 16 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и один взрослый.

Было также установлено, что все госпитализированные проживали и питались в одном отеле "Джем Раковец" в селе Раковец Пустомытовского района Львовской области.

На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве - массовое отравлении шаурмой.

По состоянию на 6 августа, количество пострадавших возросло до 93 человек. Лабораторные исследования указывают на наличие сальмонеллы в шаурме, которой отравились жители столицы.