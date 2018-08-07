В Украине стало больше доступных лекарств

Так в него добавили новые медикаменты, которые можно получить абсолютно бесплатно или доплатив небольшую разницу.

Как сообщает пресс-служба министерства, новый перечень состоит из более 260 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы. Это болезни, которые убивают украинцев чаще всего. Новый реестр пополнился 22 новыми препаратами.

Раньше в программе участвовали 239 препаратов из них 47 были бесплатными. Теперь же таких лекарств 12 больше. За них не нужно будет доплачивать. Всю стоимость полностью возмещает государство.

В список бесплатных лекарств входят не только медикаменты украинских производителей, но и известных иностранных компаний.

Как сообщал "УРА-Информ", парламентарии предлягают сократить число аптек с учетом их количества на определенную территорию. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в стенах Верховной Рады. Нардепы считают, что уменьшение концентрации аптек, поможет стать им прибыльными и лучше выполнять свои функции по обеспечению населения лекарствами.