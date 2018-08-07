07:59 07.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

За прошедшие сутки понедельник, 6 августа, боевики 30 раз открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил.

На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

При этом четыре раза противник бил из тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранены трое украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на пресс-центр штаб ООС, прицельный огонь противник вел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск вблизи Гнутово.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение дня - воскресенья, 5 августа, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. При этом один раз применялось тяжелое вооружение. Вместе с тем ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.


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