09:32 07.08.2018 | Общество | Новости
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Гейтс заявил, что в Украине Манафорту перевели на его кипрский счет миллионы долларов

Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде подтвердил, что украинские клиенты политтехнолога перевели ему миллионы долларов.

Гейтс заявил, что в Украине Манафорту перевели на его кипрский счет миллионы долларов

Все деньги были переведены на его кипрские счета. Как сообщает во вторник, 7 августа, The Washington Post, цитируя словам Гейтс, в Украине Манафорту заплатили миллионы долларов за работу. Эти деньги они переводили на незарегистрированные банковские счета Манафорта на Кипре.

При этом он подтвердил, что они с Манафортом осознавали, что нарушают закона и признался, что присвоил несколько сотен тысяч долларов воспользовавшись доступом к зарубежным счетам при помощи фиктивных сделок.

Он также подтвердил, что помогал ему подавать ложные налоговые декларации.

Во время заседания прокурор спросил Гейтса, понимает ли он, что это было незаконным, на что он ответил: "да".

На вопрос зачем он врал следователям раньше, он ответил, что делал это по личной просьбе Манафорта.

Напомним, бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов для уменьшения налогов. Она помогала проводить задним числом документы и фальсифицировать финансовые отчеты по требованию Манафорта и его бизнес-партнера с целью снижения налогов и предоставления ему права на получение кредитов.

Как сообщал УРА-Информ, следователи установили, что бывший глава избирательной кампании президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт заработал в Украине более 60 миллионов долларов.


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