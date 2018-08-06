19:50 06.08.2018 | Общество | Новости
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В Швеции из-за жары сменилась самая высокая точка страны

В Швеции появилась новая самая высокая точка страны.

В Швеции из-за жары сменилась самая высокая точка страны

Как сообщает местный телеканал SVT, до 5 августа пальма первенства принадлежала южной вершине горы Кебнекайсе, однако из-за летней жары она подтаяла настолько, что оказалась на полметра ниже северного пика, высота которого составляет 2096,8 м.

Замеры проводились с помощью навигационной техники, погрешность может составлять 2 см.

По его словам, зимой южная вершина Кебнекайсе снова вырастет, однако следующим летом, вероятно, снова перестанет быть самой высокой.

Таяние южной вершины происходит каждый год, однако за зиму она успевает вернуть позиции за счет образования снежной шапки. За последние 20 лет вершина уменьшалась в среднем за летние месяцы на 1 м.


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