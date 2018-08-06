Политзаключенный Костенко прибыл в Киев - ФОТО

Сейчас он общается со своей мамой, которая ждала его уже столько лет. Им надо дать время, чтобы они пообщались, чтобы решили, когда он будет ложиться в больницу, чтобы сделать все необходимые обследования.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По ее словам, затем ему нужна будет реабилитация и ему предоставлено временное жилье. По словам Денисовой, договор по предоставлению жилья подписан общественной организацией "Независимая профессиональная группа".

Она также отметила, что у Костенко сломана рука и он нуждается в помощи.

Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень устал, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу, - написала она в своей странице в социальной сети.

Напомним, в феврале 2015 года похитили у дверей его дома в Крыму и вывезли в неизвестном направлении. Позже его обвинили в нападении на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана в Киеве, а также в незаконном хранении оружия. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Костенко уже пересек украинскую границу и под вечер ожидается его прибытие в Киев.