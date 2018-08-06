На Донбассе контрольные пункты пропуска пересекли 34 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и работают в штатном режиме.

Таким образом, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутовое" - 20/20.

Отмечается, что всего за прошлые сутки зафиксировано уменьшение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 34 тысяч человек и 5,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7710 человек и 1050 транспортных средств;

"Марьинка" - 8120 человек и 1700 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7570 человек и 1640 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3420 человек и 850 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7273 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение дня - воскресенья, 5 августа, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.