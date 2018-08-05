20:32 05.08.2018 | Общество | Новости
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На индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

На индонезийском острове Ломбок в воскресенье, 5 августа, произошло мощное землетрясение.

На индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Его магнитуда составила семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки первые толчки были зафиксированы в 14:45 по киевскому времени.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Вместе с тем служба предупредила об опасности формирования цунами.

Чуть позже власти индонезийского острова отменили предупреждение о возможном формировании цунами. Оба аэропорта на острове функционируют в штатном режиме, несмотря на незначительные повреждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской центральной провинции Цинхай в ночь на пятницу, 3 августа, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась.


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