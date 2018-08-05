На индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Его магнитуда составила семь баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки первые толчки были зафиксированы в 14:45 по киевскому времени.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Вместе с тем служба предупредила об опасности формирования цунами.

Чуть позже власти индонезийского острова отменили предупреждение о возможном формировании цунами. Оба аэропорта на острове функционируют в штатном режиме, несмотря на незначительные повреждения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайской центральной провинции Цинхай в ночь на пятницу, 3 августа, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась.