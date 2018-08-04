Ветераны ООС примут участие в марафоне "морских котиков"

Глава государства опубликовал список специально отобранных украинских служащих, которые будут соревноваться с элитным американским спецподразделением. Таким образом, в США отправятся Александр Дарморос, Дмитрий Полтавец, Андрей Бондарчук, Юрий Козловский, Олег Зимников, Павел Чайка, Александр Попруженко, Богдан Ушарук, Руслан Попов.

Порошенко отметил важность совместных учений и мероприятий, в ходе которых укрепляется украино-американское военное сотрудничество.

"Марафон морской пехоты США можно назвать настоящим "Народным марафоном", ведь там встречаются и бегут военные, ветераны, семьи погибших и их друзья со всего мира. Болеем за наших несокрушимых защитников!", - написал украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2018.