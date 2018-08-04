12:50 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ветераны ООС примут участие в марафоне "морских котиков"

Украинские военные примут участие в марафоне американских "морских котиков". Об этом в своем Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

Ветераны ООС примут участие в марафоне

Глава государства опубликовал список специально отобранных украинских служащих, которые будут соревноваться с элитным американским спецподразделением. Таким образом, в США отправятся Александр Дарморос, Дмитрий Полтавец, Андрей Бондарчук, Юрий Козловский, Олег Зимников, Павел Чайка, Александр Попруженко, Богдан Ушарук, Руслан Попов.

Порошенко отметил важность совместных учений и мероприятий, в ходе которых укрепляется украино-американское военное сотрудничество. 

"Марафон морской пехоты США можно назвать настоящим "Народным марафоном", ведь там встречаются и бегут военные, ветераны, семьи погибших и их друзья со всего мира. Болеем за наших несокрушимых защитников!", - написал украинский лидер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2018.


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