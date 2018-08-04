07:00 04.08.2018 | Общество | Новости
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В Чили официально запретили использование полиэтилена

Правительство Чили ратифицировало закон, запрещающий коммерческое использование полиэтиленовых пакетов. Об этом передате Sky News.

В Чили официально запретили использование полиэтилена

Чилийский президент заявил, что у отечественных предпринимателей есть пол года, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям, а также иностранным филиалам на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо. Это первая в истории страна в Южной Америке, которая инициировала принятие такого прогрессивного закона. 

Напомним, что с августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен. Запрет не распространяется на предметы для целей гигиены или сохранения свежести продуктов.

Президент Чили Себастиан Пиньера поздравил соотечественников с достижением "единства власти и народной воли". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", крупные нефтяные концерны мира едины во мнении, что они больше никогда не будут продавать так много бензина, как сейчас. Большие доходы они видят теперь в производстве пластика и инвестируют миллиарды в заводы и очистку нефти.


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