Чилийский президент заявил, что у отечественных предпринимателей есть пол года, чтобы перестать использовать полиэтиленовые пакеты. Небольшим компаниям, а также иностранным филиалам на это дано два года. Штраф за использование пакетов установлен в размере 370 песо. Это первая в истории страна в Южной Америке, которая инициировала принятие такого прогрессивного закона.

Напомним, что с августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен. Запрет не распространяется на предметы для целей гигиены или сохранения свежести продуктов.

Президент Чили Себастиан Пиньера поздравил соотечественников с достижением "единства власти и народной воли".

Как сообщалось в "УРА-Информ", крупные нефтяные концерны мира едины во мнении, что они больше никогда не будут продавать так много бензина, как сейчас. Большие доходы они видят теперь в производстве пластика и инвестируют миллиарды в заводы и очистку нефти.