13:49 04.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украину в августе ожидает "свадебный бум"

В Украине 2790 пар хотят соединиться узами брака 18 августа 2018 года. Об этом передает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Украину в августе ожидает

Таким образом, 08.08.2018 церемония бракосочетания ожидает 1565 пары, на 18.08.2018 оформлено 2790 заявлений, на 28.08.2018 - 1201 заявление о государственной регистрации брака. В Министерстве давно существует практика "скоростных браков", когда множество молодоженов одновременно заключает брак. 

Считается, что 18 августа 2018 года будет днем бесконечности, именно "восьмерки" должны увеличить благополучие заключённого брака этого года.

С 2016 года такой услугой воспользовались 38,44 тыс. пар. Самой популярной эта услуга была в Киеве и Одессе, где зарегистрировано 7 тыс. и 6 тыс. браков соответственно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во время оформления заявления на регистрацию браков в ЗАГС влюбленным будут вручать направление на добровольный анализ, который может выявить TORCH-инфекции. 


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