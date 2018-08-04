Украину в августе ожидает "свадебный бум"

Таким образом, 08.08.2018 церемония бракосочетания ожидает 1565 пары, на 18.08.2018 оформлено 2790 заявлений, на 28.08.2018 - 1201 заявление о государственной регистрации брака. В Министерстве давно существует практика "скоростных браков", когда множество молодоженов одновременно заключает брак.

Считается, что 18 августа 2018 года будет днем бесконечности, именно "восьмерки" должны увеличить благополучие заключённого брака этого года.

С 2016 года такой услугой воспользовались 38,44 тыс. пар. Самой популярной эта услуга была в Киеве и Одессе, где зарегистрировано 7 тыс. и 6 тыс. браков соответственно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во время оформления заявления на регистрацию браков в ЗАГС влюбленным будут вручать направление на добровольный анализ, который может выявить TORCH-инфекции.