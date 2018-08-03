07:59 03.08.2018 | Общество | Новости
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В Китае произошло сильное землетрясение

В китайской центральной провинции Цинхай в ночь на пятницу, 3 августа, произошло мощное землетрясение.

В Китае произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сказано на сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в 384 километрах от населенного пункта Нагчу на глубине более 14 километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 25 июня, в Греции произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес.


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