В Китае произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сказано на сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в 384 километрах от населенного пункта Нагчу на глубине более 14 километров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 25 июня, в Греции произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло недалеко от побережья греческого полуострова Пелопоннес.