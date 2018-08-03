Игровая зависимость: простая забава или психическое расстройство

К небольшому уведомлению прилагаются результаты целой череды специальных исследований, где говорится, что игровая зависимость проявляется, среди прочего, нарушением контроля над играми (например, начало, частота, интенсивность, продолжительность), увеличением приоритета, предоставленного играм.

МОЗ также предупреждает, что игровая зависимость может привести к существенному ухудшению личных, семейных, социальных, образовательных, профессиональных или других важных сфер. В некоторых случаях игроки могу надолго "уходить" от реальности, увлекаясь компьютерными играми все оставшееся время.

Миру уже были известны смертельные случаи, когда кибер-воины погибали от переутомления и прекращения потребления пищи, дабы не отвлекаться от игры.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно профильные эксперты и ученые определили безопасную для организма суточную норму алкоголя.