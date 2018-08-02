12:15 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200416:Polishuk

На Закарпатье глава Виноградовской РГА попался на взятке

Полиция Закарпатской области в четверг, 2 августа, задержала главу Виноградовской районной государственной администрации.

На Закарпатье глава Виноградовской РГА попался на взятке

Чиновник попался на взятке. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, глава райадминистрации требовал и получал деньги за подписание договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.

Накануне правоохранители установили, что чиновник организовал "схему" получения выгоды, требуя за свои услуги 25 тысяч гривен.

На это раз он взял деньги за заключение договора на поставку планшетов для больных ДЦП детей и пересчет бюджетных средств согласно выполненным условиям договора. Средства чиновник получал в несколько этапов.

2 августа он был задержан во время получения очередного "транша". В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли восемь тысяч, полученные им в качестве взятки аванса.

Следственно-оперативная группа установила и другие факты получения им взяток за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Глава райгосадминистрации задержан в порядке статьи Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в среду, 1 августа, разоблачили на взятке одного из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета. Чиновник требовал 106 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, деньги задержанный требовал за непривлечение коммерсанта к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.


Поделиться
Читайте также:
 
Смерть трех российских журналистов в ЦАР высвечивает российское присутствие В России произошло смертельное ДТП с украинцами В Венгрии учредили должность министра по делам Закарпатской области В Париже закрыли Эйфелеву башню, туристы разочарованы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив