На Закарпатье глава Виноградовской РГА попался на взятке

Чиновник попался на взятке. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, глава райадминистрации требовал и получал деньги за подписание договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.

Накануне правоохранители установили, что чиновник организовал "схему" получения выгоды, требуя за свои услуги 25 тысяч гривен.

На это раз он взял деньги за заключение договора на поставку планшетов для больных ДЦП детей и пересчет бюджетных средств согласно выполненным условиям договора. Средства чиновник получал в несколько этапов.

2 августа он был задержан во время получения очередного "транша". В автомобиле председателя РГА правоохранители изъяли восемь тысяч, полученные им в качестве взятки аванса.

Следственно-оперативная группа установила и другие факты получения им взяток за перечисление бюджетных средств за выполненные по договору работы.

Глава райгосадминистрации задержан в порядке статьи Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в среду, 1 августа, разоблачили на взятке одного из руководителей Херсонского областного территориального отделения Антимонопольного комитета. Чиновник требовал 106 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, деньги задержанный требовал за непривлечение коммерсанта к ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.