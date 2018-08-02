17:34 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200450:roman_z

На оккупированный Донбасс заехали 15 машин с гуманитаркой

Благотворительные организации отправили 15 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной части Донбасса.

На оккупированный Донбасс заехали 15 машин с гуманитаркой

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей от трех благотворительных организаций со строительными материалами, медицинскими и продуктовыми наборами, общий вес которых составил более 236 тонн.

Пограничники не уточнили, от кого именно поступила гуманитарка, но обычно большую часть таких грузов на Донбасс отправляет Международный комитет Красного Креста.

Как сообщал "УРА-Информ", пророссийские боевики обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. В результате атаки пострадало несколько человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Нехватка украинских рабочих может обвалить темпы роста польского ВВП Харьковская область отгородится "Стеной" от России уже в этом году В Греции задержали пиромана, который поджигал лес Украина выделила на Евровидение более полумиллиарда гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив