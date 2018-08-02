На оккупированный Донбасс заехали 15 машин с гуманитаркой

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 15 грузовых автомобилей от трех благотворительных организаций со строительными материалами, медицинскими и продуктовыми наборами, общий вес которых составил более 236 тонн.

Пограничники не уточнили, от кого именно поступила гуманитарка, но обычно большую часть таких грузов на Донбасс отправляет Международный комитет Красного Креста.

Как сообщал "УРА-Информ", пророссийские боевики обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. В результате атаки пострадало несколько человек.