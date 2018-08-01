В Украине непогода обесточила 118 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из-за сильных дождей и порывов ветра в 118 населенных пунктах сработала системы защиты линий электропередач.

Таким образом без света люди остались в 59 населенных пунктам Львовской области, в 28 - Тернопольской, в 22 - Волынской и в девяти населенных пунктах Черновицкой области.

Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро вторника, 31 июля, непогода обесточила 143 населенных пунктов. В результате осложнения погодных условий - сильных дождей и порывов ветра сработала система защиты линий электропередач в шести областях. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области без света остались люди в 58 населенных пунктах, в Львовской - 46, Хмельницкой - 15, Житомирской - 15, Черновицкой - восемь и Запорожской - один населенный пункт.