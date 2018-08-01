10:32 01.08.2018 | Общество | Новости
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В Германии 31 июля стал самым жарким днем года

Вторник, 31 июля, стал самым жарким днем года в Германии.

В Германии 31 июля стал самым жарким днем года

По данным телеканала "Н-тв", журналисты которого ссылаются на информацию синоптиков, температура воздуха в городе Бернбург, земля Саксония-Анхальт, поднялась к двум часов дня до отметки в 39,2 градусов Цельсия.

Прежний рекорд был отмечен 26 июля этого года, тогда температура в Дуйсбурге составила 38 градусов Цельсия. Между тем в среду синоптики ожидают, что во многих регионах страны может быть еще жарче. Ожидается, что после среды жара будет спадать.

Специалисты сравнивают нынешнюю погодную ситуацию с летом 2003 года, когда за три летних месяца средняя температура составила 19,6 градусов. Тогда температура периодически поднималась выше 40 градусов Цельсия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в первый день августа на небе не будет ни облачка. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.


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