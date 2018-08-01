Убийцей активиста в Бердянске является бывший АТОшник

Об этом он заявил во время брифинга, первого авнуста. В то же время Комиссаров не уточнил имя заказчика убийства. При этом заявил, что убийство имело заказной характер, а его исполнителя ждет "жесткая ответственность".

Вместе с тем начальник Нацполиции подчеркнул, что наказание для преступника может быть вплоть до пожизненного заключения за такое заказное убийство. Кроме того, его соучастники также получат длительные сроки тюремного заключения.

Люди, которые хоть раз нажали на курок и видели перед собой человека, они перешли какой-то психологический рубеж. Мы должны понимать, что все кто принимал участие в тяжелых боях, они психологически травмированы. Поэтому я думаю, что это наложило свой отпечаток", - сообщил Комиссаров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов перехватили пятерых подозреваемых в жестоком убийстве активиста, бывшего бойца АТ Виталия Олешко.