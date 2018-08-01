22:59 01.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция в Одесской области задержал адвоката за взятку - ФОТО

В среду, 1 августа, полицейский спецназ в городе Измаиле Одесской области задержал адвоката.

Полиция в Одесской области задержал адвоката за взятку - ФОТО

Мужчина вымогал у клиента миллион гривен. Взяточник был задержан в момент получения части обещанного "вознаграждения".

Как сообщает пресс-служба областной полиции, к правоохранителям за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что во время процесса по разводу и разделу имущества ему позвонил неизвестный мужчина, представился адвокатом и предложил свои услуги, пообещав решить дело в его пользу.

Свои услуги адвокат оценил в 380 тысяч долларов. Мужчины договорился о сотрудничестве и уплатил в качестве первоначального взноса 20 тысяч долларов.

Позже супруги отказались от развода, о чем заявитель сообщил адвокату. Однако тот продолжал звонить потерпевшему и требовать заплатить ему всю сумму, оговоренную ранее. При этом к своей работе в качестве адвоката человек так и не приступил и никаких услуг клиенту не предоставил.

Когда потерпевший отказался платить, злоумышленник стал угрожать ему физической расправой со стороны авторитетных в преступном мире человек. Испугавшись, что вымогатель осуществит сказанное, мужчина обратился в полицию.

Сейчас по данному факту открыто уголовное дело по статье Вымогательство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообща УРА-Информ, военной прокуратурой на взятке задержан директор Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования государственного концерна Укроборонпром.

Во время проведения оперативных действий, сотрудниками УЗЭ в Кировоградской области был задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды.


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