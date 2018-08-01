Появились подробности атаки на чиновницу мэрии Херсона

Об этом сообщил юрист Маси Найем на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте он написал, что на Гандзюк напал неизвестный. Он облил женщину кислотой, когда она выходила из подъезда. При этом, отец пострадавшей видел злоумышленника несколько дней назад, когда его дочь была в украинской столице

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла уйти. Прохожие пытались промыть водой", - рассказала Гвоздюк.

Екатерина Гандзюк была и есть критиком местных правоохранительных органов за их не всегда последовательную позицию в защите суверенитета Украины и правопорядка в городе.

Полиция квалифицировала нападение по ст. 296 Уголовного кодекса Украины Хулиганство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял под личный контроль уголовное дело по факту нападения на чиновницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк.