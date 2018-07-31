Во вторник в Украине сохранится жаркая погода

Вместе с тем в западных, Винницкой, местами в северных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Прикарпатье и Закарпатье днем сильный дождь.

На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду, при грозах отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 метров на секунду. Температура воздух днем удержится в пределах 27-32 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 19-21 градус тепла. Днем воздух прогреется до 280-30 жарких градусов.

На западе Украины также кратковременные дожди, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем сильные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-30 жарких градусов.

На севере страны во вторник местами кратковременный дождь, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-21 градуса. Днем воздух раскалится до 25-32 градусов.

В центре Украины сегодня сухо и жарко, только в Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью останется в пределах 16-22 теплых градусов. Днем будет жарко до 26-32 градусов.

На востоке Украины осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-22 градусов. Днем воздух прогреется до 26-33 градуса.

На юге страны местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью будет теплой - 18-24 градуса. Дневная температура воздуха составит 28-33 жарких градусов.

В Крыму сегодня местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-23 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

Народный прогноз: в этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.