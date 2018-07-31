11:55 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине впервые с 2013 года зафиксирован рост занятости населения

В Государственной службе занятости констатируют рост количества занятого населения.

В Украине впервые с 2013 года зафиксирован рост занятости населения

Это впервые с 2013 года. Как сообщил во вторник, 31 июля, во время пресс-конференции исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, на сегодняшний день наблюдается определенная стабилизация на рынке труда в первом полугодии 2018 года.

Количество занятого населения увеличилось на 149 тысяч и сейчас составляет - 55,9%, - сказал Ярошенко, добавив, что такой процесс является свидетельством экономического роста страны.

В частности, по его словам, в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, произошел рост ВВП на 3,1%.

Вместе с тем на учете в Госслужбе занятости по состоянию на сегодняшний день находится 304 тысяч человек. Минимальное пособие по безработице на сегодня составляет 544 гривен, а максимальная - 7 048 гривен.

Из них с высшим образованием - 47%, - отметил Ярошенко.

Он также подчеркнул, что в крупных городах - Киеве, Одессе, Харькове, в Сумах и во Львове с высшим образованием в центрах занятости на теперь пепебувають от 85% до 90%", - сказал Ярошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Госстата количество безработных уменьшилось до 303,9 тысяч человек. Это на 12,1 тысяч меньше, чем в мае 2018 года.


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