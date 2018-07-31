09:15 31.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине непогода обесточила более 140 населенных пунктов

По состоянию на утро вторника, 31 июля, непогода обесточила 143 населенных пунктов.

В Украине непогода обесточила более 140 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий - сильных дождей и порывов ветра сработала система защиты линий электропередач в шести областях. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области без света остались люди в 58 населенных пунктах, в Львовской - 46, Хмельницкой - 15, Житомирской - 15, Черновицкой - восемь и Запорожской - один населенный пункт.

По данным ГосЧС, в результате порывов ветра зафиксированы случаи частичного повреждения крыш домов и свержения деревьев в двух областях, а именно:

в Житомирской области в пяти районах были частично повреждены крыши 41 жилого дома, повалены 52 дерева. Все поваленные деревья распилены и убраны;

в Хмельницкой области повалено 37 деревьев. Все поваленные деревья распилены и убраны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 31 июля, погода в Украине останется жаркой. Вместе с тем в западных, Винницкой, местами в северных и южных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Прикарпатье и Закарпатье днем сильный дождь. На остальной территории синоптики осадков не обещают. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду, при грозах отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 метров на секунду. Температура воздух днем удержится в пределах 27-32 градусов выше нуля.


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