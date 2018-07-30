04:00 30.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине семейного врача выбрали 14 миллионов украинцев

В системе eHealth уже зарегистрировано 1322 медицинских учреждения.

В Украине семейного врача выбрали 14 миллионов украинцев

При этом врачей первичного звена медицинской помощи выбрали себе 22 739 человек. Как сказано на сайте Национальной электронной системы здравоохранения, по состоянию на воскресенье, 29 июля, декларации с семейными врачами подписали 13,9 миллионов украинцев.

Больше всего подписантов в Харьковской - 1,24 миллионов, в Днепропетровской - 1,12 тысяч и Львовской - 990,9 тысяч. Меньше всего подписалось в Луганской области - 204,8 тысяч человек, в Сумской области - 227,4 тысяч и Херсонской - 334,3 тысяч.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Как сообщал УРА-Информ, после введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг.


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