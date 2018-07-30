07:59 30.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник суд начнет судебные дебаты по делу Янукович

В понедельник, 30 июля, в суде по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича начнутся судебные дебаты.

В понедельник суд начнет судебные дебаты по делу Янукович

Заседание назначено на десять часов утра. Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, о переходе к стадии судебных дебатов 17 июля объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Напомним, Януковича в Украине подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Государственная измена, Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и Пособничество в ведении агрессивной войны Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, бывший президент Украин Виктор Янукович подал иск против Генеральной прокуратуры Украины и генерального прокурора Юрия Луценко. Он просит Печерский районный суд города Киева защитить его честь, достоинство и деловую репутацию.


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