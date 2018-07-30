13:32 30.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве умер бывший народный депутат Виктор Горбачев

В Николаеве утром в понедельник, 30 июля, на 58 году жизни скончался бывший народный депутат Украины Виктор Горбачев.

В Николаеве умер бывший народный депутат Виктор Горбачев

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца в тот момент, когда Горбачев выходил из подъезда своего дома в микрорайоне Леваневцев. Как сообщают Новости-N со ссылкой на сотрудников магазина, где Горбачев был гендиректором, у него осталась жена и дочь.

Виктор Горбачев - народный депутат Украины III созыва (03.1998-04.2002 гг.) от избирательного округа № 127, Николаевская область. На время выборов: генеральный директор магазина № 100, беспартийный.

Народный депутат Украины IV созыва 04.2002-04.2006 от избирательного округа № 128, Николаевская область, самовыдвиженец. Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета.

Как сообщал УРА-Информ, 7 июля на 89-м году жизни умер украинский диссидент и политик времен СССР Левко Лукьяненко.


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