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Украинский МИД не рекомендует своим гражданам путешествовать в Бразилию из-за вспышки менигококковой инфекции

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения Бразилии.

Украинский МИД не рекомендует своим гражданам путешествовать в Бразилию из-за вспышки менигококковой инфекции

В стране произошла вспышка менингококковой инфекции. Как сообщает в понедельник, 30 июля, департамент консульской службы МИДа, в частности в Федеральном округе Бразилии в городе Бразилиа зафиксирова6но заболевание.

МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия за границу, воздержаться от посещения указанной территории до нормализации эпидемической ситуации.

Вместе с тем, кто уже находиться в стране, МИД рекомендует проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб.

Напомним, менингококковая инфекция - это острое инфекционное заболевание с инкубационным периодом от двух до десяти дней, наиболее тяжелой формой которого является гнойный менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга).

Согласно данным бразильского Министерства здравоохранения, с начала года было зарегистрировано не менее 500 случаев заболевания, среди которых - шесть смертей.

Как сообщал УРА-Иформ, в апреле, МИД также рекомендовал украинцам сделать прививки из-за увеличения случаев заболевания желтой лихорадкой при посещении Бразилии.


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