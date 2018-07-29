09:41 29.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В столице сегодня будет пасмурно

Сегодня, 29 июля по всей территории будет сохраняться рпеимущественно теплая погода. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

В столице сегодня будет пасмурно

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях пройдут небольшие дожди, температура воздуха составит 24-26 градусов с плюсом.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях влажно, температура днем поднимется до 28 выше нуля, вечером возможны небольшие осадки.

На востоке Украины днем ожидается потепление, температура днем ​​26-29 со знаком плюс.

На юге страны жарко - 28-29 градусов выше нуля, температура воды в Черном море составит 17-18 градусов тепла, в Азовском - 18-19.

В Киеве день будет облачным, как и утро, и только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киев на выходные накроют проливные ливни с грозами и порывистым ветром


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