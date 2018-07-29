Компанию Volkswagen заподозрили в уклонении от налогообложения

Сообщается, что бизнесмен во время своей каденции на посту руководителя корпорации перевел несколько миллионов евро на счет своего налогового консультанта.

Адвокат Винтеркорна Феликс Дьор считает, что его клиент имел право распоряжаться своими доходами и активами по собственному усмотрению, и что доходы компании никак не связаны с личными банковскими счетами Мартина.

Прокуроры также готовы предоставить доказательства того, что Винтеркорн отправил около десяти миллионов евро на счет в швейцарском банке, из которых несколько миллионов - своей жене, которая также стала фигуранткой дела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно испанские прокуроры предъявили обвинение суперзвезде футбольного клуба "Реал-Мадрид" Криштиану Роналду, обвинив последнего в намеренном уклонении в уплате налогов.