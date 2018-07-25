09:17 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С Сентября по месту жительства можно регистрироваться онлайн

Министерство юстиции Украины представило перед Министерством внутренних дел проект регистрации изменения места жительства в формате онлайн.

С Сентября по месту жительства можно регистрироваться онлайн

Как сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, Минюст готов помочь во внедрении этого сервиса.

Петренко считает, что несмотря на то что пропиской, как и выдачей паспортов занимается МВД, для реализации услуги онлайн-регистрации работает совместная рабочая группа Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, Пограничной службы, Миграционной службы.

Презентация этой программы должна состоятся в начале политического сезона, в сентябре. Однако, для этого нужен ряд технических изменений в законодательство.

Министр добавил, что уже появился так называемый демографический реестр, куда вносятся данные при получении ID-карты, то есть внутреннего паспорта.

Этот демографический реестр наполняется эволюционно, то есть в нем на сегодня нет данных даже о 50 % всех граждан Украины. В этом реестре есть информация о тех, кто впервые получает паспорт, кто потерял паспорт, повредил и получил документ по новой процедуре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина достигла 38 позиции во всемирном рейтинговом списке, согласно Индексу  паспортов мира компании Henley & Partners. Это на четыре ступени выше, чем прошлый результат государства.


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