С Сентября по месту жительства можно регистрироваться онлайн

Как сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, Минюст готов помочь во внедрении этого сервиса.

Петренко считает, что несмотря на то что пропиской, как и выдачей паспортов занимается МВД, для реализации услуги онлайн-регистрации работает совместная рабочая группа Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, Пограничной службы, Миграционной службы.

Презентация этой программы должна состоятся в начале политического сезона, в сентябре. Однако, для этого нужен ряд технических изменений в законодательство.

Министр добавил, что уже появился так называемый демографический реестр, куда вносятся данные при получении ID-карты, то есть внутреннего паспорта.

Этот демографический реестр наполняется эволюционно, то есть в нем на сегодня нет данных даже о 50 % всех граждан Украины. В этом реестре есть информация о тех, кто впервые получает паспорт, кто потерял паспорт, повредил и получил документ по новой процедуре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина достигла 38 позиции во всемирном рейтинговом списке, согласно Индексу паспортов мира компании Henley & Partners. Это на четыре ступени выше, чем прошлый результат государства.