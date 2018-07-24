08:36 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области на взятке "погорел" заместитель мера

В Запорожской области на взятке был задержан заместитель городского головы. Об этом  сообщаетпресс-служба Нацполиции.

В Запорожской области на взятке

Согласно информации правоохранителей, чиновник был задержан за вымогательство двух тысяч долларов за согласование паспорта привязки стационарных временных сооружений и заключение договора аренды на земельный участок.

Так, была задокументирована "схема" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области.

Злоумышленника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 282 тысячи гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре судья одного из райсудов требовал от местного бизнесмена пятнадцать тысяч долларов за послабление ему меры пресечения. Как известно, за указанную сумму судья пообещал подозреваемому в рейдерстве и подделке документов изменить меру пресечения на более мягкую.


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