В Запорожской области на взятке "погорел" заместитель мера

Согласно информации правоохранителей, чиновник был задержан за вымогательство двух тысяч долларов за согласование паспорта привязки стационарных временных сооружений и заключение договора аренды на земельный участок.

Так, была задокументирована "схема" получения неправомерной выгоды заместителем городского головы одного из городов области.

Злоумышленника задержали в собственном автомобиле во время получения оговоренной суммы взятки. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 282 тысячи гривен.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре судья одного из райсудов требовал от местного бизнесмена пятнадцать тысяч долларов за послабление ему меры пресечения. Как известно, за указанную сумму судья пообещал подозреваемому в рейдерстве и подделке документов изменить меру пресечения на более мягкую.