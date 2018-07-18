12:58 18.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минобороны Украины заявило о гибели украинских военных на Донбассе

В Минобороне Украины обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах позиций ВСУ, а также заявили о гибели солдата и двух пострадавших, которые получили ранения во время боевых действий.

Минобороны Украины заявило о гибели украинских военных на Донбассе

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Согласно его словам, российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного украинского героя. К сожалению, погиб один украинский военнослужащий, 1978 г.р. По этому поводу, он выразил искренние соболезнования родным и близким защитника, а также его товарищам по оружию.

"Раненые военные находятся в медучреждениях", - сказал Гуцуляк.

Отметим, что сегодня официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов в очередной раз уличил украинское командование в сокрытии реальных потерь среди личного состава в Донбассе.

Напомним, как сообшао ранее "УРА-Информ", в  Донецкой области начались сбои в работе сети Интернет. Причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории Российской Федерации.


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