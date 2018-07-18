Минобороны Украины заявило о гибели украинских военных на Донбассе

В Минобороне Украины обвинили ополченцев Донбасса в обстрелах позиций ВСУ, а также заявили о гибели солдата и двух пострадавших, которые получили ранения во время боевых действий.
Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
Согласно его словам, российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного украинского героя. К сожалению, погиб один украинский военнослужащий, 1978 г.р. По этому поводу, он выразил искренние соболезнования родным и близким защитника, а также его товарищам по оружию.
"Раненые военные находятся в медучреждениях", - сказал Гуцуляк.
Отметим, что сегодня официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов в очередной раз уличил украинское командование в сокрытии реальных потерь среди личного состава в Донбассе.
Напомним, как сообшао ранее "УРА-Информ", в Донецкой области начались сбои в работе сети Интернет. Причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории Российской Федерации.