Минобороны Украины заявило о гибели украинских военных на Донбассе

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Согласно его словам, российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного украинского героя. К сожалению, погиб один украинский военнослужащий, 1978 г.р. По этому поводу, он выразил искренние соболезнования родным и близким защитника, а также его товарищам по оружию.

"Раненые военные находятся в медучреждениях", - сказал Гуцуляк.

Отметим, что сегодня официальный представитель НМ ДНР Даниил Безсонов в очередной раз уличил украинское командование в сокрытии реальных потерь среди личного состава в Донбассе.

Напомним, как сообшао ранее "УРА-Информ", в Донецкой области начались сбои в работе сети Интернет. Причиной послужило повреждение кабеля магистрального оператора телекоммуникаций на территории Российской Федерации.