Кабмин планирует найти помещение для ВАКС в течение месяца, - Гройсман

Антикоррупционный суд должен начать работу как можно быстрее. Законы приняты, и вскоре начнется формирование кадрового состава. Об этом в понедельник, 16 июля, на своей странице в Facebook написал глава правительства Владимир Гройсман.

Он также заверил, что уже обратился к министру иностранных дел с поручением начать консультации с международными организациями по отбору независимых экспертов в работе суда.

При этом Кабмин не влияет на процесс отбора судей, однако от правительства зависит финансирование суда, его размещение, охрана и обеспечение бытовых нужд. Все то, что будет касаться работы суда и компетенции правительства - сделаем вовремя и качественно, - заверил премьер-министр.

Напомним, в начале июля Кабмин утвердил план по созданию ВАКС. Согласно плану, правительство до 6 августа 2018 года должно принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием этого суда.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 21 июня, принял законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. За документ отдали свои голоса 265 народных депутатов.