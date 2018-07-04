Вася Обломов в новой песне высмеял сборную России по футболу - ВИДЕО

Известный российский музыкант, поэт и композитор Вася Обломов записал новую песню "Спортивная" и видеоклип к ней, в которых высмеял футбольную сборную России.
Так, музыкант затронул проблемы современной России, среди которых низкий доход сограждан и мизерные пенсии.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
В частности, в песне говорится:
"Стыдно ли играть в футбол, когда в мире столько зол
Когда пенсии лишают, футболисты забивают
Обсуждаются расклады, президент с премьером рады
Проплатили за победу, НДС подняли деду".