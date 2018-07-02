Почти две сотни туристов не могут вылететь в Украину из Испании

Об этом сообщил один из отдыхающих, которые не могут вернуться в Украину, Вячеслав Сирый.

Он отметил, что в аэропорту среди туристов есть и дети. Все они находятся там с 5 утра, не имея информации, когда будет произведен вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не дает", – добавил Вячеслав Сирый.

По его словам, к ним приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно еще подождать, пока выясняют информацию".

В то же время, в пресс-службе туроператора задержку с вылетом туристов из Пальма-де-Майорки назвали технической неисправностью самолета, который должен был 2 июля отвезти туристов из Украины туда на отдых и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.

Как ранее сообщал УРА-Информ, несколько суток около 850 туристов не могли вылететь из Туниса в Украину. Сложившаяся ситуация обусловлена значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией.